Sındırgı ilçesi "afet bölgesi" ilan edildi

3 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından Sındırgı "afet bölgesi" ilan edildi.

27 Ekim'de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Ekim 2025 tarihinde Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından gerekli inceleme ve tespitler yapılmış olup, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’a istinaden AFAD Başkanlığı tarafından 1 Kasım 2025 tarihinde alınan karar ile Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” olarak belirlenmiştir."

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Ekim'de 6,1'lik depremin verdiği zararı açıklamıştı.

Kurum, açıklamasında şunları ifade etmişti:

"Sındırgı’da bir önceki deprem neticesinde ağır hasarlı tespit ettiğimiz ve boşalttığımız 3 bina yıkıldı, çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi. Tüm Sındırgı’da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz, şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik, 80’i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gereken adımları atacağız."

27 Ekim'de Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedilmişti.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Ekim'de Sındırgı depreminin ardından bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, depremde 26 yurttaşın hafif yaralandığını, can kaybı yaşanmadığını ve depremin ardından bölgede 4 üzeri 12 artçı deprem meydana geldiğini belirtmişti.

Depremin ardından 507 çağrı alındığını kaydeden Yerlikaya, bu çağrılardan 30'unun hasarla ilgili olan ihbarlar olduğunu, çalışmaların sürdüğünü söylemişti.