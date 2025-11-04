Putin'den Kürt bilim adamına Puşkin Madalyası

1 saat önce

Kürt bilim adamı Prof. Dr. Reşad Miran, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kültürel, sanatsal ve beşeri bilimler alanında Puşkin Madalyası'na layık görüldü.

Bugün (4 Kasım 2025 Salı günü) Kremlin'de düzenlenen ödül töreninde Vladimir Putin, Kürt bilim adamı Prof. Dr. Reşad Miran'a Puşkin Madalyası'nı takdim etti.

Puşkin Madalyası, Rus kültürünün kültür, sanat ve beşeri bilimler alanlarında incelenmesine, korunmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunan kişilere verilmektedir.

Kürt bilim adamı Miran, bu ödülü alan ilk Kürt oldu. Miran törende yaptığı konuşmada, Kürdistan ve Rusya arasındaki uzun ve güçlü ilişkilere dikkat çekerek, kendisi ve Kürt meslektaşları adına, Rus diliyle iletişimin kopmaması için Rusya Devlet Başkanı'ndan daha fazla Rusça materyal edinmesini istedi.

Reşad Miran ayrıca Vladimir Putin'e hem Rusça hem de Kürtçe teşekkür etti.