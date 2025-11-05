CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

2 saat önce

Maltepe’de partisi tarafından düzenlenen mitingdeki konuşması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakarete Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."