İlham Ahmed: Suriye'de sadece iktidardaki isimler değişti, politikalar aynı

"Demokratik ve ademi merkeziyetçi bir sistem kurulmalı"

56 dakika önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Ofisi Eş Başkanı İlham Ahmed, demokratik ve ademi merkeziyetçi bir sistemin kurulması gerektiğini söyledi.

İlham Ahmed, bugün (5 Kasım 2025 Çarşamba günü) Rojava'nın Haseke kentinde düzenlenen Esnaflar Birliğinin Kuruluş Konferansı'na katıldı.

Konferansta konuşan İlham Ahmed, “Suriye ve genel olarak bölgenin içinden geçtiği süreç hassastır. Orta Doğu’daki değişim sürecinde Suriye kilit bir role sahiptir. Hala yeniden yapılanma sürecinin başındayız. Sistemlerin zihniyetini değiştirmek için ne kadar çaba varsa, iktidar sistemleri de merkezi sistemi korumakta o kadar direniyor.” dedi.

Orta Doğu’daki iktidar sistemleri ile ülkelerin içişlerine karışan sistemler ve demokratik toplumsal güçler arasında çatışmalar olduğuna dikkat çeken İlham Ahmed, halkın, Geçiş Hükümeti ile önceki sistem arasındaki farkları görmeyi ve politikalarında ciddi değişiklikler olmasını beklediğini belirterek, “Bütün Suriye halkı bekliyor. Bu geçiş dönemi için önümüzde 4 yıl var. Suriye halkı olarak tüm bileşenleriyle birlikte beklentimiz nedir diye soralım. Beklentimiz, ademi merkeziyetçi, demokratik ve çoğulculuğu esas alan bir Suriye’dir. Ancak bu sistemin olduğu gibi kalması için ciddi çabalar sarf ediliyor. Sadece iktidardaki isimler değişti, ancak politikalar aynı.” diye konuştu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve iç güvenlik güçlerinin entegrasyonunun ademi merkeziyetçilik çerçevesinde olduğunu ve bu konuda bir mutabakat olduğu bilgisini paylaşan İlham Ahmed, “Asimilasyon ve kazanımların inkarı yoktur.” ifadesini kullandı.

Komşu devletlerle ilişkilerin önemine değinen Ahmed, "Türkiye'de bir barış süreci var ve bu süreç Suriye'nin güvenliği için de önemli çünkü halkların sorunları ülkeleri birbirine bağlıyor. Bu sorunların, özellikle de Kürt sorununun çözümü de çok önemli.” şeklinde konuştu.