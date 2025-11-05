Kürt Bakan, Avrupa Parlamentosunda "Orta Doğu" konulu konferansa katıldı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, Avrupa Parlamentosunda düzenlenen Orta Doğu konulu bir konferansa katıldı.

Bugün (5 Kasım 2025 Çarşamba günü) Avrupa Parlamentosunda düzenlenen Orta Doğu'daki durum ve bunun Avrupa üzerindeki etkileriyle ilgili bir konferans düzenlendi.

Kürt Bakan Cewher, konuya dair yaptığı açıklamada, konferansta Kürdistan Bölgesi Hükümeti Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Dilawer Ajgeyi ve Kürdistan Diasporası Konfederasyonundan Rahim Raşidi'nin de hazır bulunduğunu belirtti.

Topluluk haklarına yönelik olumlu politikalar bölümünde, Kürdistan Diasporası Genel Sorumlusu Şifa Barzani, bir konuşma yaptı ve ardından Ulaştırma Bakanı ve Hristiyan Koalisyonu Genel Sekreteri Cewher Barzani liderliğinde bir arada yaşama ve barış gerçeği hakkında bir konuşma yaptı.

Ano Cewher, ayrıca, Kürdistan Bölgesi'ndeki bu bir arada yaşama politikasının, Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin sürekli takibi ve desteğiyle dokuzuncu kabinenin programına nasıl yansıdığını da anlattı.

Son olarak, Ulaştırma Bakanı çok dinli ve çok etnikli bir arada yaşama konusundaki kararlılığını vurguladı.