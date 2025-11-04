Kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var

2 saat önce

ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde kargo uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Yedi kişinin hayatını kaybettiği kazada 11 kişi yaralandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.15 sıralarında Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanından kalkış yaparak Honolulu'ya yol alan kargo uçağının kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

Uçağın havalimanı çevresindeki yerleşim yerinin yakınına düştüğü bildirildi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentinde yaşanan kazaya ilişki açıklamada bulunarak, UPS kargo şirketine ait uçağın pistte havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu yedi kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Beshear, "Bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

FLouisville Belediye Başkanı Craig Greenberg de şehirdeki tüm acil müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ve kazadan sonra meydana gelen yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakıldığı görüldü.

Honolulu'ya doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi söz konusu uçağın düşme nedeninin araştırıldığı da kaydedildi.

Kazanın ardından havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi.