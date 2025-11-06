Hajij köyü UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday

4 saat önce

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kirmaşan eyaletindeki "Hajij" köyünü 2027 yılında dünyanın en iyi turistik köylerinden biri olarak aday gösterdi.

Hajij köyü, Şaho'nun dağlık kesimlerinde, Paveh ilçesine bağlı Navsudi kasabasında ve Sirvan Nehri kıyısında yer almaktadır. Bu köy, her evin çatısının üstündeki evin avlusu haline geldiği benzersiz mimarisiyle ünlüdür.

Hajij köyü, Hewrami Kürt kültürü ve dili ve el değmemiş doğası ile biliniyor. Birçok dini ve tarihi anıtın varlığı, onu İran'ın batısındaki en önemli turistik yerlerinden biri haline getirmiştir.

Son yıllarda turizmin köye canlılık katığını söyleyen bölge sakinleri, köyün UNESCO listesine girmesinin geçim kaynaklarını iyileştirmesi ve yerel kültürlerini korunmasını temenni ediyor.

Daha önce baraj inşaatı nedeniyle köyün bir kısmı sular altında kalmıştı, ancak köylüler yetkililerin de desteğiyle turizm sektörünü yeniden canlandırmak ve geliştirmek için çalışıyor.

Pave ilçesi Arkeoloji, Turizm ve El Sanatları Müdürü Aziz Mustafai, “Hajij, ülkenin batısındaki en önemli turistik yerlerden biri olup UNESCO'nun en iyi turistik köyler listesine girmeyi sağlayacak tüm kriterlere sahip.” açıklamasını yaptı.

Köyün yeterlilik dosyasının hazırlanmasına yönelik son adımların görüşülmesi amacıyla bir toplantı düzenlendiğini kaydeden Aziz Mustafai, “Bu adım, bölgenin ekonomik canlanmasına, kültürel mirasın korunmasına ve Hewraman bölgesinde sürdürülebilir turizmin geliştirilmesine yol açacaktır.” dedi.

Aziz Mustafai’ye göre halkın katılımı da önemli bir başarı faktörü olarak kabul edilmektedir.

Uzmanlar, Hajij köyünün "Hewraman’ın kalbinde parlayan bir mücevher" olduğuna ve Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesinin bölgede sürdürülebilir turizm ve dengeli kalkınmanın başarılı bir örneği olacağına inanıyor.