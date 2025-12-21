İran'ın batısında şiddetli patlama

1 saat önce

İran’ın eyaletinin merkezi Hürremabad kentindeki İmam Humeyni Füze Üssü yakınlarında duyulan şiddetli patlama sesi paniğe neden olurken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, patlamanın endişe verici bir durumdan kaynaklanmadığını bildirdi.

İran medyasında geniş yankı uyandıran olaya ilişkin Devrim Muhafızlarına bağlı Luristan Ebulfazl Kolordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, patlamanın "Baba Abbas" kışlasında bulunan ve "12 Günlük Savaş"tan kaldığı belirtilen patlamamış bir mühimmatın kontrollü şekilde imha edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

İmha edilen patlayıcıların türüne dair detay verilmeyen açıklamada, işlemin İran-İsrail savaşı sırasında vurulan bölgelerin temizlenmesi planı kapsamında gerçekleştirildiği ve patlamanın çevreye veya sivillere herhangi bir zarar vermediği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Hatırlanacağı üzere, bu yılın 13 Haziran Cuma sabahı İsrail Hava Kuvvetleri İran’a yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı başlatmış, çok sayıda askeri nokta ve nükleer tesisi hedef almıştı.

Tahran, İsfahan, Kerec, Tebriz ve Kirmanşan’ın bombalandığı söz konusu saldırılarda, askeri merkezler ve savunma sanayi tesislerinin yanı sıra üst düzey Devrim Muhafızları Ordusu yetkililerinin konutları da vurulmuştu.