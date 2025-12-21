DEM Parti heyeti, CHP ve EMEP liderleriyle bir araya gelecek

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, yarın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Emek Partisi (EMEP) liderleriyle bir araya gelecek.

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi partilerle yürüttüğü temaslar sürüyor. Bu kapsamda DEM Parti heyeti, yarın (22 Aralık 2025 Pazartesi) saat 12.00’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezinde görüşecek.

Heyetin, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile yapacağı görüşme ise saat 16.00’da EMEP Genel Merkezinde başlayacak.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un yer aldığı DEM Parti İmralı Heyeti, daha önce Gelecek Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile görüşmüştü