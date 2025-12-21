SOMO: Kürdistan petrolünün ihracatı anlaşmalara göre yürütülüyor

2 saat önce

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), uluslararası haber ajansı Reuters’ın, DNO ve diğer enerji şirketlerinin Erbil ile Bağdat arasındaki mutabakatı ihlal ederek bağımsız petrol satışı yapmayı planladığı yönündeki iddiasını yalanladı.

SOMO tarafından bugün (21 Aralık 2025 Pazar) yayımlanan resmi açıklamada; Türkiye'nin Ceyhan Limanı'ndaki lojistik kısıtlamalar ve depolama kapasitesindeki yetersizliklere rağmen, kurumun Kürdistan Bölgesi ile varılan anlaşmaların uygulanmasına sadık kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, bölge petrolünün teslim alınması ve ihracat süreçlerinin kesintisiz sürdürülmesi yönündeki çabaların devam ettiği belirtildi.

SOMO, Reuters'ın 26 Eylül 2025 tarihli haberinde yer alan ve DNO şirketinin Kürdistan Bölgesi petrolünü bağımsız kanallardan satışa sunduğunu öne süren iddiaları reddederek, "Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, söz konusu anlaşmaya olan bağlılığını defaatle teyit etmiştir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki mutabakat çerçevesinde; bölgede faaliyet gösteren tüm uluslararası petrol şirketlerinin, iç tüketim payı haricindeki üretimlerinin tamamını SOMO’ya teslim etmekle yükümlü olduğu hatırlatıldı.

SOMO son olarak, kamu yararını gözetmek ve ihracat sürecinin istikrarını korumak adına, ilgili tüm taraflarla şeffaflık ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edecekleri güvencesini verdi.