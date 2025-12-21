Diyabakır'da buzul çağ kalıntıları ortaya çıktı: 6 milyon yıl önceye ait

3 saat önce

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde ince bir sütunla ayakta duran geniş kaya parçası, buzul çağı kalıntısı olarak değerlendiriliyor.

İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktan olan söz konusu kalıntı, hayrete düşüren yapısıyla dikkat çekiyor.

İnce bir sütunla ayakta duran geniş kaya parçasının, yaklaşık 5-6 milyon yıl önce bu hale geldiği belirtiliyor.

İHA'ya konuşan Antropolog Naci Akdemir, bulunulan yerin sediment tortulu kaya kütlelerinden oluşan bir zemin olduğunu söyledi.

"Bunlar, daha çok su ve rüzgar aşındırmasıyla oluşmakla birlikte, benim kanaatimi göre bu, biraz da buzul çağından kalma bir aşındırmanın eseridir." diyen Akdemir, şu ifadelere yer verdi:

"Çünkü şu anda bulunduğumuz zemin dikkat edilirse burada su aşındırmasını hatırlatacak herhangi bir su akış çizgisi, deresi yoktur. Dolayısıyla ben, bu oluşumu buzul çağından kalma bir yapı olarak görüyorum. Buzul aşındırması neticesinde meydana gelmiştir. Kalkan kaya diyoruz. Savaş aleti olan kalkana benzetiliyor. Bu kalkan kaya, Kocaköy’ün en önemli simgelerinden bir tanesidir. Yaklaşık 5-6 milyon sene önce bu hale geldi. Çünkü bu süreçte, şimdiki Afrika-Arabistan ile şimdiki Avrasya arasında Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu bir birine bağlayan bir Tetis Denizi vardı. Akdeniz bunun bakiyesi, kalıntısıdır."