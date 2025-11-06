Başbakan Barzani'den Dwin Kalesi’ne ziyaret

42 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Dwin Kalesi’ni ziyaret ederek, devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Mesrur Barzani, 6 Kasım 2025 Perşembe günü (bugün), 16 Eylül 2024’te temelini attığı ve inşası devam eden Dwin Barajı'ndaki çalışmaları yerinde incelemesinin ardından, restorasyon çalışmalarının sürdüğü Dwin Kalesi’ne gitti.

Dwin Kalesi’ndeki restorasyon çalışmaları, Temmuz 2024’te yetenekli ve bilgili bir ekip tarafından başlatıldı.

Kalenin önemli ve eşsiz bir anıt olarak korunması ve turistik bir çekim merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

Deniz seviyesinden 1475 metre yüksekte inşa edilen Dwin Kalesi, dört kule, 16 oda, iki avlu, bir havuz ve bir perde duvarından oluşmaktadır.

Erbil'e yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dwin Kalesi, Kürdistan'ın en önemli askeri kalelerinden biri olarak kabul ediliyor.