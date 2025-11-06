Diyarbakır ihracatta %17,5 artış sağladı: Irak ilk sırada

1 saat önce

İhracatta 2025 yılı ilk on aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5'lik bir büyüme kaydeden Diyarbakır, en çok ihracatı Irak’a gerçekleştirdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Yıldız Türk, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatın, 2025'in 10 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5'lik bir büyüme kaydederek, 235,3 milyon dolara ulaştığını belirtti.

İhracatta ilk sırayı 120 milyon doları aşan hacmiyle Irak'ın aldığı vurgulanan açıklamada, buraya yapılan ihracatın, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 16'lık bir büyüme sergilediği bildirildi.

Açıklamada, Irak'a yapılan ihracat, 2024'ün ilk on ayında 103,4 milyon dolar iken, 2025'te 120 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.

Irak'ı, 11,4 milyon dolarla Suriye’nin takip ettiği, bu ülkeye yapılan ihracatta geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına (yüzde 97) yakın bir artış gözlemlendiği ifade edilen açıklamaya göre 7,4 milyon dolar ile Azerbaycan üçüncü sırada yer aldı.

Açıklamada, listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla 6,6 milyon dolar ile Gürcistan (yüzde 4 büyüme) ve 6,2 milyon dolar ile Almanya'nın (yüzde 49 büyüme) bulunduğu aktarıldı.