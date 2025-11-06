Mesrur ​​Barzani: Maaş meselesi siyasallaştırıldı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, maaş konusunda tüm yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ancak konunun siyasallaştırıldığını belirtirken, Kürdistan halkına hizmet etmeyi temel hedefi olarak benimsediğini söyledi.

Başbakan Barzani, 6 Kasım 2025 Perşembe günü (bugün), 16 Eylül 2024’te temelini attığı ve inşası devam eden Dwin Barajı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Burada basın mensuplarına konuşan Başbakan, projenin önemi, çalışanların maaşları, hükümetin çalışmaları ve faaliyetleri hakkındaki soruları yanıtladı.

Dwin master planının bakımdan önemli olduğunu ve kendine has özellikleri olduğunu kaydederken, özellikle bölgedeki tarihi ve turistik yapılara dikkat çekildiğini vurgulayan Başbakan, master planda yer alan Dwin Barajı’nın çevre üzerinde olumlu etkisi olacağını ve su depolama konusunda önemli rol oynayacağını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, tarım sektörünün ve su kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla baraj ve göletlerin inşasına büyük önem veriyor.

Mesrur Barzani, Kürdistan halkına hizmet etmeyi temel hedefi olarak benimsediğini ve yöneticiliği bir minnet değil, bir görev olarak gördüğünü dile getirdi.

“Kürdistan halkına sadakatle hizmet etmeyi hedefliyorum ve bunu görevim olarak görüyorum. Benim görevim hizmet etmek, onların görevi ise konuşmak olsun.” diyen Başbakan, maaş konusunda ise şu sözleri sarf etti:

“Maaş konusu maalesef siyasallaştırıldı. Bölge hükümetinin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini defalarca söyledik; gereken her şeyi fazlasıyla yaptık. Federal hükümetin Kürdistan Bölgesi'ne karşı sorumlu davranmasını bekliyorduk. Ama ne yazık ki maaşları ödemeyi sürekli geciktiriyor. Devam edeceğiz, bakalım önümüzdeki ayların maaşlarını yakında alabilecek miyiz. Sorumluluğun çoğu Bağdat'ın omuzlarına düşüyor. Şikayet edenlerin şikayetlerini Bağdat'a iletmelerini rica ediyorum.”