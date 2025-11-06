Başbakan Barzani, Dwin Barajı'ndaki çalışmaları inceledi

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'de inşası devam eden Dwin Barajı'ndaki çalışmaları inceledi.

Başbakan ​​Barzani, 6 Kasım 2025 Perşembe günü (bugün), 16 Eylül 2024’te temelini attığı ve inşası devam eden Dwin Barajı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Mesrur Barzani, 16 Eylül 2024 Pazartesi günü düzenlenen törenle Erbil'deki Dwin Barajı'nın temelini atmıştı.

SENK firması tarafından hayata geçirilen Dwin Barajı projesini Başbakan Barzani destekliyor. 75 metre yüksekliğindeki Dwin Barajı, 100 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip.

Barajın tamamlanmasıyla bölge, baraj çevresinde yaşayanlara önemli ekonomik faydalar sağlayacak, bir balıkçılık merkezi haline gelecektir.

Temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Başbakan, Dwin Barajı'nın su depolamaya uygun bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Dwin Barajı'na herhangi bir kanalizasyon suyunun karışmaması için Belediyeler Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklardan gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettim. Dwin Barajı inşaatı nedeniyle arazileri kısmen sular altında kalacak olan tüm çiftçiler tazmin edilecek." demişti.

Başbakan, ilgili taraflara tarihi Dwin Kalesi'nin ve bölgedeki diğer birçok eserin arkeolojik kurallara göre restore edilmesi talimatı verdiğini dile getirerek, "Dwin Barajı'nın tamamlanması ve tarihi eserlerin restorasyonu ile bölge, doğa ve arkeoloji açısından en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Erbil'e bağlı Dwin bölgesinde bulunan Dwin Kalesi, Kürt mirasının önemli bir tanığı olarak, Dvin ve Erbil arasında stratejik bir konumda yer alır ve hem savunma yapısı hem de kültürel bir miras olarak önemlidir.

Sultan Selahaddin Eyyubi döneminde inşa edilen ve Soran İmparatorluğu döneminde askeri üs olarak kullanılan kale, önemli bir tarihi değere sahip.