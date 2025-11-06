ABD’nin uyarıda bulunduğu Irak’a yönelik politikası seçim sonrası değişecek mi?

3 saat önce

Irak’ta 11 Kasım’da gerçekleştirilmesi planlanan Parlamento seçimlerinin ABD ile Irak arasındaki ilişkilerin geleceğinde belirleyici rol oynaması bekleniyor.

Uluslararası Stratejik Gold Enstitüsü Başkanı Eli Gold, Irak Parlamento seçimlerinin ABD ile ilişkileri nasıl etkileyebileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Irak’a karşı uyguladığı politikada değişikliğe gideceğini kaydeden Eli Gold, “ABD politikasını kesinlikle değiştirecek. Ancak asıl soru şu: Değişim hangi yönde gerçekleşecek? Politika değişikliği, Irak halkının bu seçimde belirleyeceği yöne bağlı olacak.” dedi.

Mevcut ABD yönetiminin gelecekte Irak ile daha iyi ilişkiler kurmayı hedeflediğini savunan Eli Gold, “Dolayısıyla ABD politikasında kesinlikle bir değişiklik olacak. Seçim sonuçları İran lehine olursa, ABD politikası farklı bir yöne doğru ilerleyecektir. Ancak Irak halkı İran'a sırtını dönerse, Washington ile Bağdat arasında daha sağlıklı bir ilişki kurulacaktır.” ifadelerini kullandı.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, 2 Kasım’da ABD’li mevkidaşı Pete Hegseth’in kendisiyle temasa geçtiğini belirterek, İran'a yakın milis gruplarının faaliyetleri konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.

Irak Savunma Bakanı'na göre bu, ABD'nin Irak'a yönelik son uyarısı olabilir.

Abbasi, görüşmenin Irak’ın üst düzey askeri komutanlarının da bulunduğu bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, Hegseth’in konuşmayı, “Bu, sizin son uyarınız ve bu yönetimin nasıl karşılık vereceğini gayet iyi biliyorsunuz.” sözleriyle bitirdiğini aktardı.

ABD'li güvenlik uzmanı Irina Tsukerman ise "ABD'nin Irak'a yönelik politikasının değişmesinin, yükü kimin üstleneceğine bağlı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda, İran gibi yabancı aktörlerin şu anda oynadıkları ana rolü ne ölçüde sürdüreceklerine de bağlı.” görüşünü paylaştı.

“Ya da Irak Hükümeti bir tür bağımsızlığa kavuşacak; Bu, ABD'nin bölgedeki çıkarlarıyla uyumlu adımlar atmasına olanak tanıyacak.” diyen Irina Tsukerman, “ABD'nin Irak'taki projelerini güçlendirme planı, artan ABD hegemonyasının bir başka göstergesi. Sadece askeri hegemonyadan bahsetmiyorum, gözetlemenin rolünden bahsediyorum.” yorumunu yaptı.

ABD'nin Irak Hükümetine yönelik baskısı, Donald Trump'ın mevcut yönetimiyle daha da belirginleşti. Washington, çıkarlarını tehdit eden İran ve silahlı grupların rolünün azaltılması çağrısında bulunuyor.

Ayrıca, Mart 2023’te Bağdat’ta kaçırılan İsrail-Rus vatandaşı araştırmacı Elizabeth Tsurkov, ABD'nin baskısıyla Irak Hizbullah’ı tarafından serbest bırakılmıştı.