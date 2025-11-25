Urfa Adliyesinde patlama: 1 yaralı

3 saat önce

Urfa'da adliye binasında emanet bölümünde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay bugün (25 Kasım 2025 Salı günü) Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Urfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi.

Emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Olayda yaralanan kişi, 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet deposunda patlama meydana gelmiş. Zabıt katibimiz bacağından yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.