Başkan Barzani, Fransa'ya tarihi rolünden dolayı teşekkür etti

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Patrick Durel, Irak siyasi sürecindeki siyasi gelişmeler ve değişimler, bölgesel istikrar ve Kürt siyasi partileri arasındaki ilişkileri ele aldı.

Mesud Barzani, bugün (25 Kasım 2025 Salı günü) Pirmam'da Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Patrick Durel'i kabul etti.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi, Başkan Barzani'yi seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti, siyasi güçler ve partiler arasındaki müzakerelerin Irak halkının talepleri doğrultusunda etkin bir şekilde yürütülmesini temenni etti.

Görüşmede ayrıca Irak ve bölgedeki genel durum, Irak siyasi sürecindeki siyasi gelişmeler ve değişimler, bölgesel istikrar, yeni kabinenin kurulması ve Kürt siyasi partileri arasındaki ilişkiler ele alındı.

Başkanı Barzani ise Fransa'ya tarihi rolünden dolayı teşekkür etti ve Irak Parlamento seçimlerinin ardından siyasi güçler ve partiler arasında yapılan son görüşmelere vurgu yaptı.

Mesud Barzani ayrıca, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) yeni kabineyi kurma konusundaki tutumunu da vurguladı.