Mesrur ​​Barzani, BAE'nin yeni Başkonsolosuna desteğini yineledi

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Erbil Başkonsolosu Ahmed Hasn Şahi'ye tam desteğini ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (25 Kasım 2025 Salı günü) BAE'nin yeni Erbil Başkonsolosu Ahmed Hasn Şahi'yi kabul etti.

Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki uzun süredir devam eden ilişkilere işaret ederek, başkonsolosluk görevine yeni atanan Ahmed Hasn Şahi'yi tebrik etti ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin görevinin başarısına tam desteğini ifade etti.

Erbil Başkonsolosu ise Kürdistan Bölgesi'nde göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum'un selamlarını iletti.