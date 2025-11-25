Japonya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

Japonya’da merkez üssü Kumamoto eyaletinin Aso bölgesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından söz konusu depreme ilişkin detaylar paylaşıldı.

JMA'nın paylaştığı verilere göre Kumamoto eyaletindeki Aso bölgesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel saat ile 18.01’de kaydedilen sarsıntının 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Kumamoto’nun yanı sıra Oita, Ehime ve Fukuoka eyaletlerinde de hissedilen depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrasında Kumamoto eyaletinin Aso bölgesinde büyüklükleri 2 ila 3.3 arasında değişen 6 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.