ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edecek

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Rigas, ABD'nin Erbil'deki yeni başkonsolosluk binasını açmak amacıyla Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (25 Kasım 2025 Salı günü) yapılan açıklamada, Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Michael Rigas'ın ABD'nin Erbil'deki yeni başkonsolosluk binasını açmak üzere Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edeceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, 27 Kasım-5 Aralık 2025 tarihleri ​​arasında Türkiye, Irak ve İsrail'e seyahat ederek, Bağdat, Erbil ve Kudüs'ü ziyaret edecek.

Bakan yardımcısı Irak'ta Iraklı yetkililerle görüşecek, ABD diplomatik kurumlarını ziyaret edecek ve Erbil'deki yeni başkonsolosluk binasının açılışını yapacak.

Dışişleri Bakanlığı, Rigas'ın ziyaretinin amacının, ABD'nin bölgede istikrar, güvenlik, dini özgürlük ve refahı teşvik etme konusundaki kararlılığını vurgulamak olduğunu belirtti.