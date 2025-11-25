Mesrur ​​Barzani ve Hollanda Büyükelçisi, Peşmerge reformlarını görüştü

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve ve Hollanda’nın Irak Büyükelçisi Janet Alberda, Peşmerge Bakanlığındaki reformların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Mesrur Barzani, bugün (25 Kasım 2025 Salı günü) Hollanda’nın Irak Büyükelçisi Janet Alberda'yı kabul etti.

Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Adriaan IJsselstein'in da katıldığı görüşmede, Hollanda Büyükelçisi ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaparak, şu anda Erbil'de bulunan Hollandalı iş insanları ve girişimcilerden oluşan bir heyetin ziyaretine işaret etti.

Görüşmede, her iki taraf da Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi ve Peşmerge Bakanlığındaki reformları desteklemeye devam etme konusunda mutabık kaldı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, her iki taraf da kadın haklarının korunmasının yanı sıra kadınlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.