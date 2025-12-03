Mesrur ​​Barzani ve Yunanistan Büyükelçisinden ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, görevi sona eren Yunanistan’ın Irak Büyükelçisi Georgios Alamanos’ı kabul etti.

Bugün (3 Aralık 2025) gerçekleştirilen görüşmede, Başbakan, Georgios Alamanos’a ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yunanistan’ın Irak Büyükelçisi de Kürdistan Bölgesi'nin refah ve ilerlemesini överek, Başbakan'ı çeşitli sektörlerde hayata geçirdiği proje ve reformlardan dolayı tebrik etti.

Georgios Alamanos, Yunanistan’ın Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini daha da geliştirme arzusunu da dile getirdi.