Su karşılığında petrol; Ankara-Bağdat ilişkisinde yeni bir dönem mi başlıyor?

9 dakika önce

Daily Sabah gazetesi, Ankara ile Bağdat arasındaki su anlaşmazlığına dikkat çekerek, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayacağını yazdı.

Onlarca yıl süren çatışma ve suçlamaların ardından Türkiye ve Irak, su ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Bu, 2025 yılı sonunda imzalanan "su karşılığında petrol" adlı tarihi bir anlaşmayla gerçekleşti.

Bu diplomatik atılım, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında Bağdat'a yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşti ve Kasım 2025’te detaylı bir anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlandı.

Anlaşmaya göre Irak petrol gelirleri, Türk şirketlerinin Irak içinde su israfını önlemek amacıyla barajlar ve modern sulama şebekeleri inşa etmesi gibi altyapı projelerinin finansmanında kullanılacak.

Irak, yıllardır Türkiye'yi GAP projesiyle Dicle ve Fırat nehirlerinden su kesmekle suçluyor ancak Türkiye bu suçlamaları defalarca reddederek, asıl sorunun Irak içindeki kötü su yönetimi olduğunu iddia ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ın eski sulama sistemleri ve sızıntılar nedeniyle suyunun yaklaşık %50'sini israf ettiği konusunda uyarmıştı. Su kullanımının yaklaşık %90'ı tarıma giderken, Türkiye iki nehrin sadece %29'unu kullanarak %60'ını temin ediyor. Ancak Irak geçmişte %81'lik bir pay talep etmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, söz konusu anlaşmayı "dönüm noktası" ve Irak tarihinin en büyük altyapı yatırımı olarak nitelendirmişti.

Uzmanlar, Türkiye'nin bundan sonra "iş birliği diplomasisi"ne ve veri ve bilgilerin ortak izlenmesine ağırlık vermesi gerektiğini öne sürüyor.

Irak'ın damla sulama gibi yeni teknolojileri kullanmaya teşvik edilmesi de su israfını azaltacak ve her iki ülkenin de iklim değişikliğine karşı su güvenliğini koruyacak adımlar arasında yer alıyor.