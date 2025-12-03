ABD’nin dünyadaki en büyük konsolosluk binası bugün açılacak

4 saat önce

ABD'nin başkent Erbil'de inşa ettiği ve bu ülkenin dünyadaki en büyük konsolosluğu olarak kabul edilen kompleksin açılışı bugün gerçekleştirilecek.

ABD’nin yapımına 2018’de başladığı ve dünyadaki en büyük konsolosluk kompleksi olarak kabul edilen yapının inşası tamamlandı.

Söz konusu kompleksin açılışı bugün (3 Aralık 2025 Çarşamba günü) gerçekleştirilecek.

Açılışı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Michael Rigas bizzat gerçekleştirecek.

Konsolosluğun temeli 6 Temmuz 2018'de atıldı. Erbil’deki kompleks dört Amerikalı ve bazı yerel şirketler tarafından 795 milyon doları aşkın bir maliyetle inşa edildi. 206 bin metrekare genişliğindeki kompleks 28 futbol sahası genişliğinde.

Kompleks, teknik ve çevresel açıdan modern ve çevre dostu bir şekilde inşa edilmiştir. Gelişmiş bir su geri dönüşüm sistemine sahip olan kompleks, çevre üzerindeki etkiyi azaltmak amacıyla elektriğin %15'i güneş enerjisinden sağlanacak şekilde tasarlanmıştır.