Başkan Barzani, Yunanistan’ın Irak Büyükelçisini kabul etti

36 dakika önce

Başkan Mesud Barzani’nin, Yunanistan’ın Irak Büyükelçisi Georgios Alamanos’ı Pirmam’da kabul ettiği bildirildi.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre 3 Aralık 2025 Çarşamba günü, Başkan Barzani, Pirmam’da, görevinin sonuna gelen Yunanistan’ın Irak Büyükelçisi Georgios Alamanos’ı kabul etti.

Georgios Alamanos, Kürdistan Bölgesi'nde yaşanan istikrar ve toparlanmaya övgüde bulunarak, Kürdistan halkının mücadele ve azim tarihinin, yeniden canlanma ve süreklilik için zengin bir deneyim haline geldiğine işaret etti.

Görüşmede ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile Yunanistan arasındaki ekonomik, tarımsal, kültürel ve akademik alanlardaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesi vurgulandı.