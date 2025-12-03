Dana Gas: Kor Mor'da gaz üretimi normale döndü

3 saat önce

Orta Doğu'nun en büyük doğal gaz şirketi Dana Gas, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırının ardından üretimin normale döndüğünü bildirdi.

Dana Gas, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü (bugün), yayınladığı açıklamada, drone ile hedef alınan Kor Mor’a ilişkin bilgi paylaştı.

Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi'ndeki Kor Mor sahasındaki üretim, son saldırının ardından normale döndü.” denildi.

Üretimin, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve federal hükümetin sıkı güvenlik önlemleri uygulamasının ardından yeniden başlatıldığı kaydedildi.

Dana Gas ve ortaklarının, çalışanlarının ve tesislerinin güvenliğine olan bağlılıklarını yinelediği vurgulanan açıklamada, Kürdistan Bölgesi ile Irak halkına elektrik üretimi ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) temini konusunda destek vermeye devam edileceğinin altı çizildi.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlenmişti. Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi askıya alınmıştı.