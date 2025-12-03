Başkan Barzani, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Regas ve ABD'nin Irak Büyükelçiliğinden bir heyetle bir araya geldi.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mesud Barzani, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü Erbil'de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Regas ve ABD'nin Irak Büyükelçiliğinden bir heyetle görüştü.

Görüşmede, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Barzani'yi Irak Parlamento seçimlerindeki başarısı ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) zaferi için tebrik etti.

Regas, Kürdistan Bölgesi'nin terörle mücadele ve bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasındaki rolü için Başkan Barzani'ye teşekkür etti. Ayrıca, ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin her alanda devam etmesi ve genişlemesinden bahsederken, Erbil'de en büyük ABD Konsolosluğunun açılmasını önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Görüşmede ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Kor Mor'a yapılan saldırıyı şiddetle kınadı ve bu yıkıcı eylemlerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Başkan Barzani ise Barzani, bugünü ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerde tarihi bir gün olarak nitelendirdi. Başkan Barzani, ayrıca, Irak'ta ardışık rejimlerin Kürdistan halkına uyguladığı baskılardan bahsederek, ayaklanmanın yarattığı fırsata değindi.

Başkan Barzani ayrıca, ABD'nin DAİŞ teröristleriyle mücadeledeki önemli rolünden de bahsetti ve Peşmerge güçlerinin bu savaşta çok sayıda şehit ve fedakarlık verdiğini söyledi.

Mesud Barzani son olarak, ABD'nin bölgedeki önemli rolüne dikkat çekerek, Kürdistan halkına sağladığı destek ve yardım için ABD'ye teşekkür etti.