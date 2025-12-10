Tarım Bakanlığı: Barajlardaki su seviyeleri yükseldi

54 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Tarım Bakanlığı, son iki günde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyelerinin önemli ölçüde arttığını bildirdi.

Bakanlıktan bugün (10 Aralık 2025 Salı günü) yapılan açıklamaya göre sadece Dukan ve Derbendixan barajlarında 100 milyon metreküpten fazla su depolandı. Derbendixan Barajı'nın su seviyesi 1,5 metre, Dukan Barajı'nın su seviyesi ise 70 santimetre yükseldi.

Süleymaniye ve Germiyan'daki tüm barajlar doldu. Erbil ilindeki bir baraj ise taştı, diğerlerinde ise önemli miktarda su depolandı. Duhok'ta barajların su seviyeleri yükseldi, ancak diğer bölgelere göre daha az bir oranda.

Tarım Bakanlığı, bu dalganın etkilerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve büyük barajlardaki su miktarının daha da artmasının beklendiğini belirtti.