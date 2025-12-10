Kerkük’te yarın tatil ilan edildi

2 saat önce

Kerkük Valiliği, yarın 10 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlarda tatil olacağını duyurdu.

Kerkük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Kerkük ilinde yarın 10 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlarda tatil olacak.

Kürdistan Bölgesi'nin birçok il, şehir ve bölgesinde iki gündür etkili olan şiddetli yağmur dalgası, bazı yerlerde sellere yol açtı. Bu durum resmi kurum ve kuruluşlarda çalışmaların askıya alınmasına neden oldu.

Açıklamada, "Kerkük'teki kriz ve afet yönetimi birimi, vatandaşların güvenliği için yarın da çalışmalarına devam edecek." denildi.