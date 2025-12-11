Germiyan Bağımsız İdaresi Sorumlusu: Selden 150 ev hasar gördü

1 saat önce

Germiyan Bağımsız İdaresi Sorumlusu Celal Şex Nuri, son iki günde devam eden yağışların neden olduğu selden 150 ev hasar gördüğünü açıkladı.

Celal Şex Nuri, bugün (11 Aralık 2025 Perşembe günü) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, bölgelerindeki sel hasarını değerlendirmek üzere bir komite oluşturduklarını söyledi.

İlk tahminlere göre selden 150 ev hasar gördüğünü belirten Şex Nuri, Irak Hükümetinin acil durumlar için özel bir bütçesi olduğunu ve bu bütçenin Kürdistan Bölgesi'ni de kapsadığını, ancak son yıllarda federal hükümetin afetler sırasında, yardımlarını kestiğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi'nin farklı bölgelerinde, özellikle Süleymaniye ilinde, şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve su baskını, vatandaşların evlerine hasara yol açarken, Germiyan Bağımsız İdaresi ve Çemçemal ilçesinde can kaybına da neden oldu.