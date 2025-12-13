Bağdat'ta fon yetersizliği nedeniyle birçok proje durduruldu

2 saat önce

Bağdat'taki çok sayıda proje, hükümetin müteahhitlere ödeme yapamaması nedeniyle durduruldu. Uzmanlar, bunun başlıca sorumlusunun Maliye Bakanlığı olduğu kanaatinde.

Müteahhitlerin hükümetle, özellikle de Maliye Bakanlığı ile olan sorunları, çoğunun projeleri uygulamak için hak ettikleri mali ödenekleri alamamasının ardından, gün geçtikçe derinleşiyor.

Müteahhit Mustafa Dlemi, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, “Tüm müteahhitler, uygulama aşamaları için hükümetin mali yardımlarını ödeyeceği umuduyla, projeler için yıllık olarak inşaat malzemeleri satın alırlar. Ancak şimdi, müteahhit uygulamaya geldiğinde, devlet hazinesinin boş olduğunu görünce şok oluyor ve bu nedenle düzinelerce proje durduruluyor.” dedi.

Ekonomistler bunu, özellikle bütçeyi ve maliyeyi sağlıklı bir şekilde yönetememesi ve bu yılın bütçe tablolarını parlamentoya göndermemesi nedeniyle Maliye Bakanlığına bağlıyor.

Ekonomist Dr. Safwan Qusay, 2025 bütçesi için tabloların hazırlanmasındaki gecikmenin, bu yıl müteahhitlerin haklarının ödenmemesinin ana nedeni olduğunu söyledi.

Irak'ın borcu, özellikle iç borcu, rekor seviyelere ulaştı ve genel bütçenin olmaması ekonomistler arasında endişelere yol açtı.

Projelerin tamamen durmasına rağmen çalışanlara maaş ödenememesi de ayrı bir sorun.