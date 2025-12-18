Bakur'da Bayrak Günü kutlaması: "200 yıllık mücadelenin ürünü"

1 saat önce

Kürdistan Bayrağı Günü, Kuzey Kürdistan’da (Bakur) düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kürt siyasetçiler, tüm dünyadaki Kürtlere ulusal sembollerine sahip çıkma ve ulusal kazanımlar için birlik olma çağrısında bulundu.

Kürdistan Bayrağı Günü, Kuzey Kürdistan'da Kürt partileri tarafından kutlandı. Kutlamalarda Kürdistan bayrağının tarihi ve önemi anlatılarak, günün anlam ve önemine binaen şiirler okundu.

Etkinliklerde yapılan konuşmalarda, "Ala Rengîn" olarak adlandırılan Kürdistan bayrağının büyük fedakarlıklar ve bedellerle bugüne ulaştığına dikkat çekilerek, bu bilinçle gelecek nesiller tarafından da dalgalandırılması gerektiği vurgulandı.

K24’e konuşan Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Genel Başkan Yardımcısı Cano Amedi, "Tüm Kürtlerin Kürdistan Bayrağı Günü kutlu olsun. Kürdistan bayrağı, 200 yıllık bir emek ve mücadelenin ürünü olarak bugüne ulaşmıştır. Kürdistan bayrağının dünya milletlerinin bayrakları arasındaki yerini almasını ve resmi kurumlarda dalgalanmasını umut ediyoruz." dedi.

Kutlamalarda söz alan siyasetçiler, Kürdistan bayrağının parti ve ideolojilerin üzerinde ulusal bir değer olduğuna işaret ederek, tüm Kürt taraflarının bu bayrak etrafında kenetlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Yöneticisi Refik Karakoç ise şunları söyledi:

"Kürdistan bayrağı tüm Kürtlerin ulusal sembolüdür. Kürtler bu bayrak uğruna tutuklandı, can verdi. Bu nedenle Kürdistan bayrağı biz Kürtler için paha biçilemez bir öneme sahiptir."

Kuzey Kürdistanlı siyasetçiler, tüm Kürt taraflarına "Ala Rengîn" çatısı altında ulusal kazanımlara sahip çıkma ve yeni kazanımlar elde etmek için ulusal duruştan taviz vermeden birlik olma çağrısında bulundu.