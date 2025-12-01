Kürt tiyatro grubu, Umman Uluslararası Tiyatro Festivali'nden iki ödülle döndü

5 saat önce

Kürt tiyatrocular "Selme" adlı oyunla katıldıkları Umman Uluslararası Tiyatro Festivali'nden iki ödülle döndü.

Hewar Tiyatro Grubu, Umman Sultanlığı'nda düzenlenen Umman Uluslararası Tiyatro Festivali'nde iki ödül kazandı.

Kürdistan ve Kerkük'ü temsil eden Hewar Tiyatro Grubu, Fesival'de "En İyi Senaryo" ve "En İyi Kadın Tiyatrocu" ödüllerini kazandı.

Oyunun yönetmeni Nejad Necim, bugün (1 Aralık 2025 Pazartesi günü) Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "Hawar Tiyatro Topluluğu olarak Kürdistan ve Kerkük'ü temsil ettik. Katıldığımız her festivalden ödülle döneceğiz. Bu sefer Umman Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Senaryo ödüllerini kazandık. Ayrıca en iyi prodüksiyon, kostüm ve müzik ödüllerine de aday gösterilmiştik. Ekimizi tebrik ediyorum." dedi.

Halepçe faciası, soykırım, Enfal faciası ve Kürtlerin kitlesel göçünü konu alan "Selme" oyunu şimdiye kadar 16 ülkede sahnelendi.

Senaryosunu Dilşad Mustafa'nın yazdığı oyunun başrollerinde Hewar Faris ve Fransız aktris Aurélie Imbert yer alıyor.