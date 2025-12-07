Erbil'de bir genç helikopter tasarımlı oturma alanı inşa ediyor

3 saat önce

Erbil'e bağlı Halife ilçesinden bir genç, Şaklava turistik bölgesinde turistlerin oturup dinlenebileceği "helikopter" tasarımlı bir oturma alanı inşa ediyor.

Serdar Feqe, Şaklava ilçesini ziyaret eden turistlerin dikkatini çekmek için"helikopter" tasarımlı bir oturma ve dinlenme alanı yapıyor.

Feqe, Kurdistan24'e verdiği demeçte, "Eğitim gömedim ama fikirlerim var. Her zaman farklı şeyler yapmayı severim." dedi.

"Helikopter" tasarımlı oturna ünitesini ahşaptan yaptığını belirten genç adam, "Bir arkadaşımla farklı bir şey yapmak için anlaştık. Ona bir helikopter yapacağımı ama bunun bir oturma alanı olacağını söyledim." ifadelerini kullandı.

Serdar bu proje üzerinde 10 gündür çalışıyor ve önümüzdeki günlerde projeyi tamamlayıp turistlerin hizmetine sunmayı planlıyor.