DEM Parti-Özgür Özel görüşmesinin tarihi beli oldu

5 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi, 22 Aralık'ta gerçekleşecek.

Daha önce ertelenen DEM Parti İmralı Heyeti ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin tarihi beli oldu.

MA'da yer alan habere göre görüşme, 22 Aralık saat 12.00'de CHP Genel Merkezinde yapılacak.

DEM Parti ile CHP lideri Özel arasında 16 Aralık Salı günü yapılması planlanan görüşme, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle ertelenmişti.