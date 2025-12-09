12. Duhok Uluslararası Film Festivali bugün başlıyor

3 saat önce

12. Duhok Uluslararası Film Festivali, "kuraklık ve iklim değişikliği" temasıyla, onlarca uluslararası sinemacı ve sanatçının katılımıyla bugün başlıyor.

Festivalin Medya Sorumlusu Hasan Arif, K24’e verdiği demeçte, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve bu dönem 100'den fazla cin gönüllü katılım sağladığını söyledi.

Hasan Arif, sinemayı ve Duhok'u dünyaya tanıtmak amacıyla etkinliğe onlarca uluslararası sinemacı ve sanatçının katılacağını sözlerine ekledi.

Bu yıl 110 yerli ve yabancı filmin gösterileceği festivalin ana teması "kuraklık ve iklim değişikliği" olacak.

İspanya’nın bu yıl 13 filmle konuk ülke olarak katılacağı festivalde, 100'den fazla genç gönüllü çalışmanın yönetiminde yer alacak.

Ayrıca, Duhok'un merkezindeki üç ana mekanda film gösterimleri ve paneller düzenlenecek.