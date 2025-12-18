Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepki yağdı

2 saat önce

Somaspor-Bursaspor karşılaşmasında Bursasporlu taraftarların Leyla Zana'ya hakaret etmesinin ardından siyasiler Bursasporlu taraftarlara tepki gösterdi.

DEM Partili milletvekili ve partinin İmralı Heyetinde yer alan isimlerden Pervin Buldan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Küfürle, hakaretle ne futbol savunulur ne de değerler. Leyla Zana’ya yönelik bu dili reddediyoruz. Spor, düşmanlık değil saygı üretmelidir. İnsan onuru her şeyden önce gelir." ifadelerine yer verdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve avukat Serhat Eren ise Leyla Zana’ya yönelik edilen küfürleri, "yıllardır cezasız bırakılan Kürt karşıtı nefretin tribünlere yansımış hali" olarak nitelendirdi.

DEM Partili Eren, "Leyla Zana, hayatını bir halkın özgürlük mücadelesine adamış, bu uğurda en ağır bedelleri ödemiş bir kadındır ve Kürt halkının onurudur. Stadyumlarda Leyla Zana’ya edilen küfürler, doğrudan Kürt halkına yöneltilmiş açık bir nefret suçudur. Buradan açıkça soruyoruz: Bu nefrete göz yuman TFF, hangi gerekçeyle disiplin hükümlerini işletmemektedir? İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, bu açık kin ve nefret söylemi karşısında neden sessizdir? Türk Ceza Kanunu Kürtlere yönelen küfür ve aşağılamayı suç saymıyor mu?" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Leyla Zana’ya yönelik ırkçı saldırıyı şiddetle kınayarak, "Sporun birleştirici gücüne gölge düşüren bu nefret suçları aynı zamanda bir provakasyondur. Bu ırkçı saldırıyı gerçekleştirenler ve göz yumanlar hakkında derhal gereğinin yapılması için yetkilileri göreve davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, futbol adı altında faşistlik ve ırkçılığın normalleştirilmeye çalışıldığını ifade ederek, "Ama çok küçük bir topluluk dışında kimse bu oyuna gelmedi. Bu güne kadar futbol sahalarında böyle bir kitlesel rezillik, ahlaksızlık, hayasızlık görülmedi. Futbol federasyonu uyuyor mu! Savcılar nerede! Siyasetçiler nerede... Her iki spor kulübüne en az 1 yıl seyircisiz maç oynama cezası verilmeli." sözlerini sarf etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Üyesi Suna Kepolu Ataman ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Leyla Zana’ya edilen "alçakça küfürleri" kınadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülke bir beladan kurtulmaya kalktığında, farklı manivelalar devreye giriyor. Özellikle de tribün terörü. Bir futbol müsabakasında, futbolla alakası olmayan eski bir milletvekilinin insanlık dışı sözlere muhatap olması; alçaklık ve vatana ihanet sınırlarının da çok ötesindedir. Sözüm ona vatanperverlik kisvesi altında, hedefi huzurumuz ve Terörsüz Türkiye olan bu alçakça tezahüratları ve sahiplerini şiddetle kınıyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili de, "Leyla Zana, halkımızın onurudur. CHP Diyarbakır Milletvekili olarak da şunu söylüyorum; Her türlü ırkçılığınıza, nefret söyleminize karşı Türkiye’de barışı, dostluğu savunmak için birlikte mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Bursaspor ile Somaspor arasında 16 Aralık tarihinde oynanan karşılaşmada bir Bursasporlu taraftarlar Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan tezahüratlarda bulunmuştu.

Söz konusu video, sosyal medyada yayılmasının ve milyonlarca kullanıcının önüne düşmesinin ardından tepkilere yol açmıştı.