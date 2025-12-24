Halep’te ateşkes ilanı gerilimi sonlandıramadı

2 saat önce

Halep’te İç Güvenlik Güçleri ile Suriye Hükümet güçleri arasında ateşkes ilan edilmesine rağmen, kentteki güvenlik durumu ciddiyetini koruyor. Hükümet güçlerinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik ablukayı sıkılaştırdığı ve temel ihtiyaç maddelerinin girişini engellediği bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Suriye ordusu Kürtlerin yoğunlukta olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini çembere almış durumda. Hükümet güçlerinin sivillerin mahalleden çıkışına izin verdiği, ancak geri dönüşlerine müsaade etmediği belirtiliyor.

Bölgedeki esnafa ait gıda ve sebze taşıyan araçların mahalleye girişinin engellendiği, bu durumun halk arasında ekmek ve temel gıda maddesi kıtlığı yaşanacağına dair büyük bir endişe yarattığı aktarıldı.

Halep Sağlık Müdürlüğü ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) verilerine göre pazartesi ve salı günü yaşanan şiddetli çatışmalarda şu ana kadar 5 sivil yaşamını yitirdi, 26'dan fazla kişi de yaralandı. Ayrıca topçu bombardımanları nedeniyle her iki mahallenin büyük bir bölümünde ulusal elektrik şebekesinin tamamen kesildiği bildirildi.

Bölgedeki durumu değerlendiren aktivist Sirwan Bekir, çatışmaların yeniden başlaması veya kuşatmanın uzaması korkusuyla çok sayıda ailenin evlerini terk ederek Afrin ve diğer bölgelere göç ettiğini söyledi.

Bölge sakinleri ise cephe hatlarında kısmi bir sükunet olsa da Suriye ordusunun mahalleye beton bariyerler yerleştirerek ve yeni güvenlik noktaları kurarak gerilimi tırmandırdığını ifade etti.

Öte yandan Halep Valisi Azzam Garib, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, teknik ekiplerin elektrik ve iletişim hatlarındaki hasarları onarmaya çalıştığını belirtirken, mahallelere uygulanan ablukanın kaldırılmasına veya yolların açılmasına dair herhangi bir bilgi vermedi.