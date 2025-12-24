Süreç Komisyonunun görev süresi 2 ay uzatıldı

49 dakika önce

Barış süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan ve çalışma süresi 31 Aralık’ta bitecek olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun süresi 2 ay uzatıldı.

Süreç komisyonu, hazırlayacağı ortak raporun 31 Aralık’a kadar yetişmeyeceği gerekçesiyle 24 Aralık 2025 Çarşamba günü (bugün) toplandı.

Basındaki bilgilere göre toplantıda Prof. Dr. Havva Kök Arslan ve Murat Sevecen, komisyonun yaptığı toplantılar boyunca yapılan konuşmaların analizine dair sunum yaptı. Her iki isim, söylemler arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve gereklilikler üzerinde durdu.

Milletvekilleri de sunuma ve gereklilere dikkat çekti.

Daha sonra yapılan oylamada komisyonun çalışma süresinin 2 ay uzatılması kararı alındı.

Oy birliğiyle alınan karar sonrası Süreç Komisyonu toplantısı sona erdi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Ekim 2024’taki çağrısıyla başlayıp PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma talimatıyla ivmelenen süreçte örgüt 11 Temmuz 2025’te Süleymaniye kentinde silahlarını yakmıştı.

Mecliste süreç için komisyon kurulmuş, komisyonun AK Parti, MHP ve DEM Partili birer üyesi, 24 Kasım’da İmralı Cezaevinde Öcalan’la görüşmüştü.

Görüşmenin “özet tutanağı” 4 Aralık’ta komisyon üyelerine okunmuştu. DEM Parti tutanağa “eksik ve parça parça” diyerek şerh düşmüş, hazırlanmasına dahil olmadıklarını açıklamıştı.

Son olarak partiler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna raporlarını sunmuştu.

Komisyon şimdi grubu bulunan beş partiyle (AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu) nihai raporu yazacak. Nitekim bu partilerin beş üyesi 22 Aralık’ta Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir araya geldi.

Rapor yazım sürecine aralarında TİP ve Emek Partisi’nin (EMEP) olduğu birçok parti komisyonda grubu olmadığı için katılamıyor. Kurtulmuş bu partilerin üyelerini görüş almak için toplantıya çağırmıştı. Fakat TİP rapor sürecine dahil edilmemeyi protesto ederek bu toplantıya katılmadı.