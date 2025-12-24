DEM Partili Koçyiğit: Hukuksal altyapı acilen belirlenmeli

41 dakika önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Süreç Komisyonunun hazırlayacağı raporunda barışın hukuksal altyapısının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü (bugün) TBMM Tören Salonu'nda 20. kez toplandı.

Toplantıda söz alan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, komisyonun kurulmasındaki üç temel amacın olduğunu belirterek, sözlerini söyle sürdürdü:

"Birincisi, siyasal bir mutabakat arayışıydı; yani süreci Meclis'in önüne, parlamentonun ve halk iradesinin tecelli ettiği zemine taşımak ve bu anlamıyla süreci en geniş siyasal iradeyle yürütmekti. İkincisi, sürecin ve barışın toplumsallaşmasıydı. Buradaki katılımlar ve dinlemelerin, barışın toplumsallaşmasına ciddi katkılar sunduğunu düşünüyorum. Üçüncü amaç ise sıkça dile getirdiğimiz üzere, negatif barışın hukuksal altyapısını oluşturmak için gerekli yasal adımların atılmasına ilişkin bir tutum geliştirmekti." dedi.

İlk iki amacın büyük ölçüde gerçekleştiğini belirten DEM Partili Koçyiği, "Sürecin nihai hedefine ilişkin net, anlaşılır ve ölçülebilir bir tanım yapılması; demokratikleşme adımlarının içeriği konusunda ortak bir zemin tesis edilmesi; toplumsal güvenin inşasına yönelik sorumlulukların tanımlanması ve bu doğrultuda ilerlenmesi; hukuki altyapının acilen belirlenmesi; katılımcılık ve şeffaflık mekanizmalarının güçlendirilmesi hususları önemlidir. Gelinen noktada, bu sürecin henüz başında olduğumuzu ve kat etmemiz gereken uzun bir mesafe bulunduğunu da açıkça görmekteyiz. Sürecin toplumsallaşması, gelişmesi ve özellikle pozitif barışın inşası için yeni mekanizmalara, yeni toplumsal katılımlara ve farklı araçlara ihtiyaç olduğu analizlerde de açıkça ortaya konulmaktadır. Bu nedenle, bundan sonrası için yapılacaklara dair kapsamlı bir tartışmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Komisyonun önemli bir görevi üstlendiğini, görevini yerine getirdiğini ve tamamlayacağını ifade eden Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Ancak bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Pozitif barışı nasıl inşa edeceğiz? Bu adımlar nasıl atılacak, toplumsal katılım nasıl sağlanacak? Bu sorulara hep birlikte yüksek sesle düşünerek yanıt üretmemiz gerekiyor. Bu nedenle, raporumuzun; herkesin kendi pozisyonunda ısrar ettiği değil, ortak sürece katkı sunan, barışı icra eden ve özellikle barışın hukuksal altyapısını oluşturacak pozitif bir barış perspektifini ortaya koyan bir akıl ve sağduyu ile kaleme alınmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Demokratikleşme perspektifini de içeren, kapsayıcı bir rapor süreci bizleri bekliyor."

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Ekim 2024’taki çağrısıyla başlayıp PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma talimatıyla ivmelenen süreçte örgüt 11 Temmuz 2025’te Süleymaniye kentinde silahlarını yakmıştı.

Mecliste süreç için komisyon kurulmuş, komisyonun AK Parti, MHP ve DEM Partili birer üyesi, 24 Kasım’da İmralı Cezaevinde Öcalan’la görüşmüştü.

Görüşmenin “özet tutanağı” 4 Aralık’ta komisyon üyelerine okunmuştu. DEM Parti tutanağa “eksik ve parça parça” diyerek şerh düşmüş, hazırlanmasına dahil olmadıklarını açıklamıştı.

Son olarak partiler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna raporlarını sunmuştu.

Komisyon şimdi grubu bulunan beş partiyle (AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu) nihai raporu yazacak. Nitekim bu partilerin beş üyesi 22 Aralık’ta Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir araya geldi.

Rapor yazım sürecine aralarında TİP ve Emek Partisi’nin (EMEP) olduğu birçok parti komisyonda grubu olmadığı için katılamıyor. Kurtulmuş bu partilerin üyelerini görüş almak için toplantıya çağırmıştı. Fakat TİP rapor sürecine dahil edilmemeyi protesto ederek bu toplantıya katılmadı.