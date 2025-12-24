Numan Kurtulmuş'tan süreç açıklaması: Gelişmeler hızlı adımlar atmamızı zorunlu kılıyor

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeler hızlı ama aceleye getirmeden adımlar atmamızı zorunlu kılıyor." dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü (bugün) TBMM Tören Salonu'nda 20. kez toplandı.

Burada konuşma yapan Kurtulmuş, siyasi partilerin, kendi raporlarındaki görüşlerini yakınlaştırabilmek için birtakım müzakereler yapmasının sürece büyük bir katkısının olacağını vurguladı.

Komisyonun, en zor meseleyi bile en olgun bir şekilde tartışmasını başarabilmesinin bir diğer önemli konu olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Bu süreçte şimdiye kadar önemli bir mesafe alındığını anımsatan Kurtulmuş, bu zorunluluğun gereği olan barış, kardeşlik dilinin kullanılabilmesinin fevkalade önemli olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, "Hem dilimiz kardeşliği, barışı söyleyecek hem elimizdeki evraklar kardeşliği, barışı söyleyecek ama başka şekilde davranıp başka şekilde konuşmak bu sorunu çözmeye katkıda bulunmaz. Onun için zamanın ruhunun ve zorunluluğun altını çizmek isterim." diye konuştu.

Sınırsız bir zamanda olunmadığına da işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeler hızlı ama aceleye getirmeden adımlar atmamızı zorunlu kılıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde Kudüs'te yapılan bir toplantıda, İsrail'in eli kanlı Başbakanı'nın, Yunanistan Başbakanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başbakanı'nı da yanına alarak örtülü olarak ülkemizi suçlayan, hatta tehdit eden sözlerini dikkate aldığımızda, aynı şekilde kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşının artık Karadeniz'e taşınmak üzere olduğu bir ortamı göz önüne aldığımızda, Türkiye'nin içeride cephesini tahkim etmek, kardeşliğini, barışı, çatışmasızlığı kurmak için artık çok uzun vakitlerinin olmadığı aşikardır.

Bunun için Türkiye'yi kuşatma hedeflerini, niyetlerini de iyi okumak durumundayız. Eğer tarihe karşı bir sorumluluğumuz varsa, önemli sorumluluklarımızdan birisi de Türkiye'nin etrafındaki gelişmeleri en iyi şekilde anlamak ve cevabını en iyi şekilde vermektir. Bunun cevabının en iyi şekilde verilmesinin yolu, emperyalistlerin içimizdeki oyunlarını bozmak için kardeşliği ilanihaye, kıyamete kadar tesis edecek adımların atılmasıdır. Bunun için tabii ki kardeşliğin sadece sözle değil, kardeşlik hukukunun gereklerinin de yerine getirilerek atılması gereken bir adım olduğunun farkındayım. Eğer bu zamanın ruhunu ıskalarsak sadece bir komisyon çalışması başarısız sonuçlanmış olmaz, aynı zamanda da maalesef Türkiye bu tarihi fırsat kapısını kapatmış olur. Bunun için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım."

Basındaki bilgilere göre toplantıda Prof. Dr. Havva Kök Arslan ve Murat Sevecen, komisyonun yaptığı toplantılar boyunca yapılan konuşmaların analizine dair sunum yaptı. Her iki isim, söylemler arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve gereklilikler üzerinde durdu.

Milletvekilleri de sunuma ve gereklilere dikkat çekti.

Daha sonra yapılan oylamada komisyonun çalışma süresinin 2 ay uzatılması kararı alındı.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Ekim 2024’taki çağrısıyla başlayıp PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma talimatıyla ivmelenen süreçte örgüt 11 Temmuz 2025’te Süleymaniye kentinde silahlarını yakmıştı.

Mecliste süreç için komisyon kurulmuş, komisyonun AK Parti, MHP ve DEM Partili birer üyesi, 24 Kasım’da İmralı Cezaevinde Öcalan’la görüşmüştü.

Görüşmenin “özet tutanağı” 4 Aralık’ta komisyon üyelerine okunmuştu. DEM Parti tutanağa “eksik ve parça parça” diyerek şerh düşmüş, hazırlanmasına dahil olmadıklarını açıklamıştı.

Son olarak partiler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna raporlarını sunmuştu.

Komisyon şimdi grubu bulunan beş partiyle (AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu) nihai raporu yazacak. Nitekim bu partilerin beş üyesi 22 Aralık’ta Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir araya geldi.

Rapor yazım sürecine aralarında TİP ve Emek Partisi’nin (EMEP) olduğu birçok parti komisyonda grubu olmadığı için katılamıyor. Kurtulmuş bu partilerin üyelerini görüş almak için toplantıya çağırmıştı. Fakat TİP rapor sürecine dahil edilmemeyi protesto ederek bu toplantıya katılmadı.