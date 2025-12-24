Hadi Amiri: KDP heyetiyle hükümetin en kısa sürede kurulmasının önemini vurguladık

2 saat önce

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) müzakere heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından, yeni Irak Parlamentosunun başkan ve yardımcılarının 29 Aralık’ta seçilmesini umduklarını söyledi.

KDP Politbürosu Yürütme Kurulu Sorumlusu Fazıl Mirani başkanlığındaki müzakere heyeti, Bağdat’taki temasları kapsamında bu sabah (24 Aralık 2025 Çarşamba) Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ile bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Hadi Amiri, "KDP, sadece hükümetin kurulmasını değil, Irak’ın sorunlarının nasıl çözüleceğini de görüşmek üzere Bağdat’a bir heyet gönderdi. Fazıl Mirani başkanlığındaki heyet, tüm Şii tarafları ziyaret etti, bugün de bizimle görüştü." dedi.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi veren Amiri, "Diyaloğumuz Irak’ı nasıl ileriye taşıyabileceğimiz üzerineydi. En önemli konulardan biri, Irak’ın sorunlarını çözebilecek yetkin bir hükümetin kurulmasında acele edilmesiydi." ifadelerini kullandı.

Başbakan adayının belirlenmesi konusuna da değinen Amiri, "Başbakan adayı Koordinasyon Çerçevesi’ni ilgilendiren bir konudur ve Allah’ın izniyle bir çözüme ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek hükümetin niteliğine vurgu yapan Amiri, şunları kaydetti:

"Hükümetin yapısı, herkesin katıldığı ve sorumluluk üstlendiği bir şekilde olmalıdır. Bu, bir imtiyaz hükümeti değil, sorumluluk hükümeti olmalıdır. Herkes bu hükümetin başarısı için tam sorumluluk almalıdır. Hükümetin başarısı; Araplar, Kürtler, Sünniler, Şiiler ve azınlıklarıyla tüm Irak halkı ve bileşenleri için bir zafer olacaktır."

Anayasal sürelere uyulması gerektiğinin altını çizen Amiri, Federal Mahkemenin "açık oturum" uygulamasını iptal ettiğini hatırlatarak, "Artık açık ve sürekli oturum diye bir şey yok. Bir oturum olacak ve orada sonuç alınmalı." dedi.

Amiri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm kardeşlerimize güvenimiz tam ve umudumuz büyük; Parlamento başkanı ve iki yardımcısının 29 Aralık’ta yapılacak oturumda seçilmesini bekliyoruz. Ardından cumhurbaşkanı seçimi süreci gelecek. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da en büyük Parlamento bloğunun adayı hükümeti kurmakla görevlendirilecek."