Sistani'den Mücteba Hamaney'e tebrik mesajı

2 saat önce

Irak'taki Şiilerin en büyük dini merci Ali Sistani, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni dini lideri olarak seçilen Mücteba Ali Hamaney'i tebrik etti.

Sistani'nin Ofisinden bugün (11 Mart 2026 Çarşamba) yapılan açıklamada, Sistani'nin Mücteba Hamaney'in İran halkına hizmette başarılı olmasını umduğunu ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli lideri Ayetullah Seyyid Hamaney'in anıldığı bu günde, onun değerli halefinin büyük İran halkına hizmet etmede, kötülerin şerrini defetmede ve ulusal birlik ile uyumu korumada başarılı ve muvaffak olması temenni edilir."