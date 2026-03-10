Patrik Louis Sako istifa etti

2 saat önce

Patrik Kardinal Louis Sako, Vatikan Papası'nın Keldani Kilisesi başkanlığından istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Sako bugün (10 Mart 2026 Salı) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İki yıl önce, 75 yaşıma bastığımda, istifamı sunmayı düşünüyordum ve bu konuyu merhum Papa Franciscus'a açmıştım, ancak o beni kalmaya teşvik etti. Dün sabah, 9 Mart 2026'da, tamamen özgür irademle, dua etmek, yazmak ve basit hizmette bulunmak için sakin bir şekilde kendimi adamak üzere istifamı Kutsal Papa 14. Leo'ya sunmaya karar verdim ve o da kabul etti. Bugün öğlen 10 Mart'ta resmen duyurulmasını istedim. Tüm yorumları kesmek adına, bunu bana kimsenin söylemediğini, aksine istifayı kendi irademle talep ettiğimi teyit ederim."

Sako, "Keldani Kilisesi'ni son derece zor koşullarda, büyük zorluklar ortasında yönettim, kurumlarının birliğini korudum ve onu, Iraklıların ve Hristiyanların haklarını savunmak için hiçbir çabadan kaçınmadım; bu nedenle yurt içinde ve dışında varlığım ve duruşlarım oldu. 13 yıl boyunca patrik olarak sevgi dolu bir bakım, takip ve refah dönemiydi." dedi.

Keldani Katolik Kilisesi liderliğine, bu zor zamanlarda, düşünce sahibi, sağlam teolojik kültürü olan, cesur ve bilge, yenilenmeye, açılıma ve diyaloğa inanan, espri anlayışına sahip bir patriğin gelmesini temeni eden Sako, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vasiyetimi rahipken yazdım ve birkaç kez yeniledim. 52 yıllık rahiplik hizmetim boyunca maaşlarımdan yaklaşık kırk milyon Irak dinarı, beş bin dolar ve beş bin avronun yanı sıra, Musul'daki aile evimin satışından payıma düşen başka bir miktarım var. Bir evim ya da arabam yok, ancak gerçek sermayem özverili hizmetim ve yayınladığım 45 kitaptır. Beni dualarınızda anın."