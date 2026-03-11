Arakçi: Milli altyapımıza yönelik saldırılara karşılık vereceğiz

21 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bank Sepah'ın şubelerinden birinin hedef alınmasına tepki göstererek, "Silahlı kuvvetlerimiz milli altyapımıza yönelik saldırıların intikamını alacak." dedi.

Arakçi, bugün (11 Mart 2026 Çarşamba) X sosyal medya platformundan, İsrail-ABD tarafından hedef alınan İran bankasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Ülkemizin en eski bankalarından (Bank Sepah) birinin şubesi, çalışanlarla dolu olduğu sırada bombalandı." diyen Arakçi, "Silahlı kuvvetlerimiz milli altyapımıza yönelik saldırıların intikamını alacak." ifadesini kullandı.

İran'ın Sepah Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Bank Sepah'ın binalarından biri, çarşamba günü sabaha karşı İsrail-ABD füze saldırısının hedefi oldu." ifadeleri kullanılmıştı.