FBI: İran, Kaliforniya'ya saldırabilir

3 saat önce

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İran’ın ABD operasyonlarına cevap olarak Kaliforniya açıklarındaki gizemli bir gemiden insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenleyebileceği konusunda emniyeti uyardı.

FBI, son günlerde Kaliforniya’daki polis departmanlarını muhtemel bir İran misillemesine karşı bilgilendirdi.

ABD basınının ulaştığı gizli raporda, İran’ın ABD operasyonlarına cevap olarak Batı Kıyısı’na insansız hava araçları (İHA) fırlatabileceği belirtildi.

Şubat 2026 başı itibarıyla edinilen bilgilere göre İran’ın ABD’ye karşı yapılacak bir saldırıya karşılık, Birleşik Devletler ana karasının açıklarında, özellikle Kaliforniya’daki belirlenmemiş hedeflere, kimliği belirsiz bir gemiden sürpriz bir İHA saldırısı düzenlemeyi planladığı iddia ediliyor.

Olası saldırının zamanlaması, uygulama yöntemi, hedefleri veya arkasındaki taraflar hakkında bilgi verilmedi.

Son aylarda, ABD istihbarat yetkilileri, Meksika'daki uyuşturucu kartelleri tarafından insansız hava araçlarının kullanımının artmasından ve bu teknolojinin sınır yakınlarındaki ABD güçlerine yönelik saldırılarda kullanılmasından duydukları endişeyi sık sık dile getiriyor.