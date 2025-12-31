Üç günlük aranın ardından Kêlê Sınır Kapısı'nda geçişler yeniden başlıyor

3 saat önce

Yoğun kar yağışı nedeniyle üç gündür kapalı olan Kêlê Sınır Kapısı'nda turistik geçişlerin bugün öğle saatlerinde yeniden başlayacağı bildirildi.

Pişder Kaymakamı Bekir Bayiz, bugün (31 Aralık 2025 Çarşamba) Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Raparin İdaresi'nin dağlık bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı dalgası nedeniyle Kêlê Sınır Kapısı'nın her iki tarafında da üç gündür turistik ve ticari hareketliliğin durdurulduğunu hatırlattı.

Bayiz, "Üç günlük kesintinin ardından, bugün öğle saatlerinde Kêlê Sınır Kapısı'nda turistik geçişler yeniden başlayacak." dedi.

Ticari geçişlerin durumu hakkında da bilgi veren Kaymakam Bayiz, yollardaki engeller, kar birikintileri ve buzlanma nedeniyle ticari araç trafiğinin şimdilik başlamayacağını söyledi.

Bayiz, sınır kapısındaki ekiplerin vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için hazır beklediğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Meteoroloji Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde Raparin İdaresi sınırları içindeki Kêlê bölgesine yaklaşık bir metre kar yağdığını açıklamıştı.

Kürdistan Bölgesi’nin Pişder ilçesi ile Doğu Kürdistan’ın Serdeşt kenti arasında yer alan Kêlê Sınır Kapısı, dağlık coğrafi yapısı nedeniyle kış aylarında yoğun kar yağışına maruz kalıyor. Bu durum sık sık geçişlerin geçici olarak durmasına neden oluyor.

Edinilen bilgilere göre son günlerdeki kapanmanın temel nedeni İran tarafındaki yoğun kar yağışı oldu.

Kürdistan Bölgesi ekiplerinin yolları sıfır noktasına kadar temizlediği, ancak İran tarafındaki temizleme çalışmalarının daha uzun sürdüğü belirtildi.

Kêlê, İran ile ticari alışverişte önemli güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.