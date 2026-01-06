Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 9 ismin testi pozitif çıktı

1 saat önce

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örneği alınan bazı isimlerin test sonuçları belli oldu.

TRT'de yer alan habere göre soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerde, 9 kişinin saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandığı belirtildi.

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler bunlar:

Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Sena Yıldız, Recep Mert, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gür

Aynı dosya kapsamında Danla Bilic ve İrem Sak'ın biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilemediği, test sonucunun ise negatif çıktığı kaydedildi.

Yetkililer, elde edilen bulguların soruşturma dosyası kapsamında değerlendirileceğini, adli sürecin devam ettiğini bildirdi.