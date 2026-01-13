Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu yarın toplanacak

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi'nin mali durumunu ve petrol ihracatına ilişkin üçlü anlaşmayı görüşmek üzere yarın toplanacak.

Bakanlar Kurulu, yarın (14 Ocak 2026 Çarşamba) iki maddeyi görüşmek üzere toplanacak.

Toplantınının ilk bölümünde 2025 mali yılına ilişkin özet sunulacak ve Kürdistan Bölgesi'nin 2026 mali yılına ilişkin mali durumu ele alınacaktır. Ayrıca kasım ve aralık maaşlarının takibini yapılacak.

İkinci bölümde ise Kürdistan Bölgesi tarafından 2025 yılının son üç ayında üçlü petrol ihracat anlaşmasının başarılı bir şekilde uygulanması, anlaşmanın uygulanmasının devamındaki ilerleme ve ihraç edilen petrol miktarına ilişkin veri ve bilgiler sunulacaktır.